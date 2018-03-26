Бывший министр образования Иркутской области, избежавший преследования в 2014 году, лоббирует новые образовательные стандарты

Виктор Басюк, бывший Министр образования Иркутской области, наиболее активен в защите ФГОС. Его деятельность на посту министра запомнилась скандалами: в ходе расследования выяснилось, что в целях модернизации общего образования Иркутской области в течение нескольких лет предоставлялись субсидии из федерального бюджета на модернизацию региональной системы образования: - в 2011 году - 386452 тыс. руб. в 2012 году - 1045165 тыс. руб. При этом 120504,5 тыс. руб. были использованы неэффективно: расходы произведены без достижения ожидаемого конечного результата: – документально не подтверждена передача ТМЦ, приобретенные в 2011году и 1 полугодии 2012 года конечным получателям – ООУ учебно-лабораторного оборудования на сумму 98753,3 тыс. руб., компьютерного оборудования - на 1410,3 тыс. руб., медицинского оборудования – на 335,4 тыс. руб., столового оборудования на 16955 тыс. руб. и т.д. Объем ущерба, нанесенного Виктором Басюком государству при исполнении бюджета – 663,7 тыс. руб, сообщает Московский монитор.

События повлекли за собой медийный скандал, началось выяснение обстоятельств. В это время Виктор Басюк перешел на работу в одну из структур издательства "Просвещение", на учебники которого перевел все школы области незадолго до увольнения. Затем сенатор Олег Ткач, совладелец издательства и попечитель Российской академии образования, пролоббировал его назначение вице-президентом РАО. При этом возвращение в Иркутскую область для Басюка невозможно из-за собранного на него компромата.

Также 2016 году Басюк был замечен в попытке продвижения предмета «православная культура» в российское образование. «Голосование по проекту предмета «православной культуры» в школах не является правомерным и произошло по вине заместителя президента Российской академии образования», отмечала тогда глава РАО Людмила Вербицкая.

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